In Magdeburg hat am Vormittag ein Parteitag zur Gründung des Landesverbandes des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) begonnen. Partei-Co-Chefin Amira Mohamed Ali machte dabei klar: Das BSW sei „gekommen um zu bleiben“.

Mohamed Ali in Magdeburg: „An uns führt kein Weg mehr vorbei“

BSW-Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali auf dem Weg zur Bühne in Magdeburg. Das BSW hat seine Mitglieder am Vormittag zur konstituierenden Sitzung des Landesverbands geladen.

Magdeburg - Die Stimmung steht auf Aufbruch am Samstagvormittag im Magdeburger Hundertwasserhaus. Rund 40 Mitglieder des BSW sind gekommen, um hier im Theater des auch als „Grüne Zitadelle“ bekannten Gebäudes den Landesverband Sachsen-Anhalt des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) zu gründen. In Thüringen und Sachsen ist das bereits geschehen - dort war das BSW bei den Landtagswahlen vergangene Woche bereits mit zweistelligen Ergebnissen in die Parlamente eingezogen (Sachsen: 11,8 Prozent; Thüringen: 15,8 Prozent) und könnte bei den bevorstehenden Koalitionsgesprächen jeweils zu einem entscheidenden Faktor werden.