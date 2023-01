Nach fast elf Jahren steht im Mordfall Christa S. (77) nun der heute 35-jährige mutmaßliche Täter vor Gericht. Der Prozess soll am Montag (6. Februar) starten. Was bisher bekannt ist.

Mord an Christa S. in Wegeleben - Sollte eine Sexualstraftat verdeckt werden?

Magdeburg - Die damals 77-jährige Christa S. aus Wegeleben ist in ihrer Wohnung in der Nacht zum 22. April 2012 ermordet worden. Eine Nachbarin entdeckte am nächsten Tag die Tote auf dem Sofa. Dieses Verbrechen blieb seit fast elf Jahren unaufgeklärt. Das könnte sich ab Montag vor der 1. Großen Strafkammer am Magdeburger Landgericht aber ändern.