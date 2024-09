Ein 44-jähriger Serbe soll auf der Flucht nach vereiteltem Einbruch in einen Transporter ein rumänisches Kind lebensgefährlich verletzt haben. Gestern startete am Magdeburger Landgericht der Prozess.

Der Angeklagte wird in Handschellen in den Saal geführt. Er nimmt neben seinem Verteidiger Rechtsanwalt Andreas Dahm Platz.

Magdeburg. - In Sachsen-Anhalt wird im Schnitt neunmal am Tag in Fahrzeuge eingebrochen, die Täter selten erwischt. So gut wie nie treffen dabei Opfer auf die Diebe. Gestern hat am Magdeburger Landgericht ein Prozess zu einem außergewöhnlich dramatischen Fall begonnen, bei dem ein 13-Jähriger die Verfolgung eines solchen mutmaßlichen Autoknackers beinahe mit dem Leben bezahlen musste.