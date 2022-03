Nach Flucht von Ex-Shisha-Wirt: Zweiter Anlauf für Prozess um Brandstiftung in Magdeburg

Magdeburg - Etwas verloren wirkt Hussam Y. gestern Morgen auf seinem Elektromobil, das er wegen eines amputierten Beines benötigt. In dunklem Mantel, die Mütze tief ins Gesicht gezogen und die Hände im Schoß gefaltet sitzt er in der Wartehalle vor Saal A23. Der 38-Jährige wartet auf den Beginn seines Prozesses vor der 1. Strafkammer des Magdeburger Landgerichts. Vorgeworfen werden ihm versuchter Mord, Brandstiftung und versuchter Betrug an einer Versicherung. Erst als ein Besucher die Tür öffnet und in den Saal tritt, rollt der Syrer langsam hinterher.