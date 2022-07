Nach Totschlag an Osterweddinger Hotelier müssen Angeklagte ins Gefängnis

Magdeburg - Ganz in Schwarz sind die Hinterbliebenen, die beiden Söhne und Ehefrau des 58-jährigen Hoteliers aus Osterweddingen, zur Urteilsverkündung am Dienstag (14. 9) am Magdeburger Landgericht erschienen. Immer wieder musste sich die Witwe mit dem Taschentuch die Tränen abwischen, als die Vorsitzende Richterin Anne-Marie Seydell das Urteil verkündet: Der 21-jährige Lukas L. muss sich nach dem Jugendstrafrecht wegen gemeinschaftlichen Totschlags verantworten. Er soll sechs Jahre und zehn Monate hinter Gitter. Außerdem soll er sich wegen seiner Alkoholabhängigkeit in eine Entziehungsanstalt begeben, wenn mindestens ein Jahr und fünf Monate im Vollzug verbüßt sind.