Wegen massiver Kürzungspläne bei Landesmitteln für Umweltprojekte schlagen Verbände Alarm. Mit einem Brief haben sie sich jetzt an die Fraktionen im Landtag gewandt.

Magdeburg - Umwelt- und Naturschutzverbände in Sachsen-Anhalt protestieren gegen Kürzungspläne des Umweltministeriums beim Naturschutz im Doppelhaushalt 2025/26. In einem offenen Brief haben sich zehn Verbände dazu an die Chefs der Fraktionen im Landtag gewandet. Die Organisationen kritisieren vor allem, dass die Kofinanzierung für neue Naturschutzprojekte – darunter fürs ELER-Programm der EU – fast vollständig gestrichen werden soll. „Dieses drastische Vorgehen ist bundesweit beispiellos und widerspricht den Vereinbarungen im aktuellen Koalitionsvertrag“, schreiben die Verfasser.