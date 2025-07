Das Landesbergamt rechnet mit einer Genehmigung der Sanierung der Altlast in der Altmark per Einkapselung des Giftmülls bis zum Herbst. Bürger halten die Lösung für „nicht zulässig.“

Magdeburg - Bis Ende September könnte die Genehmigung für die Sanierung der Giftschlammgrube Brüchau in der Altmark per Einkapselung und Abdichtung erteilt werden. Mit einer Entscheidung sei noch in diesem Quartal zu rechnen, teilte das Landesbergamt gestern mit. Derzeit werde noch an einem Bescheid gearbeitet.