Nur wenige Studenten bleiben nach dem Uni-Abschluss in Sachsen-Anhalt

Fast zwei von drei Uni-Absolventen in Sachsen-Anhalt wollen dem Land laut einer Studie nach ihrem Abschluss den Rücken kehren. Im Bundesvergleich rangiert das Land damit klar auf dem letzten Platz. Was steckt hinter den Zahlen?

Vorlesung in einem Hörsaal: Zwei Drittel der Studenten in Sachsen-Anhalt wollen nach dem Abschluss nicht im Land bleiben - zumindest vorerst nicht.

Magdeburg - Nur 369 von 1000 Studenten in Sachsen-Anhalt wollen nach dem Abschluss in Sachsen-Anhalt bleiben. Für rund 63,1 Prozent gilt das dagegen nicht. Das geht aus Zahlen einer aktuellen Studie der Universität Maastricht und des Job-Portals „Jobvalley“ hervor, für die bundesweit im vergangenen Jahr 22.000 Studenten online befragt wurden. Sachsen-Anhalt bildet damit laut Studie bei der Wanderungsbilanz am Studienende das Schlusslicht aller Bundesländer. Hamburg und Berlin sowie der industriestarke Süden profitieren.