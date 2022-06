Pädophile Menschen in Sachsen-Anhalt: Wie erfolgreich ist eine Online - Therapie? 

Seit einem Jahr bietet Sachsen-Anhalt als erstes Bundesland eine Online-Behandlung für hilfesuchende Menschen mit pädophiler Neigung an. Wie die virtuelle Hilfe des Berliner Charité-Projektes „Kein Täter werden“ angenommen wird und Kindesmissbrauch damit verhindert werden soll.

Sachsen-Anhalt bietet Jugendlichen und Erwachsenen mit pädophilen Nei­gungen künftig mit einem Fernbehandlungsprojekt Hilfe an.

Magdeburg - Das weltweit größte Präventionsnetzwerk "Kein Täter werden" bietet seit 10 Jahren Hilfe für Jugendliche und Erwachsene mit pädophiler und hebephiler Neigung. Seit der Gründung haben bereits 595 Menschen mit Pädophilie das Programm abgeschlossen. Mittlerweile gibt es in 13 deutschen Städten Anlaufstellen. Betroffene in Sachsen-Anhalt können anonym, sicher und kostenfrei das Angebot in Anspruch nehmen - seit 2020 sogar komplett virtuell. Doch wie wurde die Online-Behandlung von pädophilen Sachsen-Anhaltern angenommen?