Personalnot: Warum 2030 in Sachsen-Anhalt 1000 Pflegekräfte fehlen werden

Magdeburg - Pflegekräfte sind in Sachsen-Anhalt knapp und gesucht. Nach dem gestern vorgestellten Barmer-Pflegereport 2021 wird sich die Personalnot in der Branche weiter verschärfen. Wie Landesgeschäftsführer Axel Wiedemann erklärte, steige die Zahl der Bedürftigen, womit sich auch der Bedarf an Pflegekräften erhöhe.