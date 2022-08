Eigenanteile Pflegeheimkosten in Sachsen-Anhalt explodieren

Mitten in der Energiekrise müssen viele Senioren nun auch bei den Kosten fürs Pflegeheim noch tiefer in die Tasche greifen. Ein Heim in Sachsen-Anhalt will die Preise in einem Schritt gar um 1600 Euro anheben. Vielen bleibt nur der Gang zum Sozialamt.