Pflegefamilie Pflegekinder: Diese Probleme gibt es und so wird in Sachsen-Anhalt geholfen

Pflegefamilien geben einem in Not geratenen Kind ein neues Zuhause. Doch jedes Kind hat seine eigene Biografie, die sich im Verhalten widerspiegelt. Aber wer hilft, wenn Pflegeeltern an ihre Grenzen stoßen und es in Schulen und Horts zu Missverständnissen kommt?