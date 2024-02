Der Rechnungshof entdeckt Schlampereien in den Waffenkammern der Polizei. Die Inneministerin greift die Pürfer an. Doch Dokumente zeigen: Ihr Angriff kann nach hinten losgehen.

Magdeburg - Hat der Rechnungshof die Ergebnisse einer Polizei-Überprüfung aufgebauscht? Diesen harten Vorwurf hatte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Donnerstag erhoben. Der Rechnungshof weist das klar zurück. Auch in Parteien wird Kritik an der Innenministerin laut. „Der Vorgang zeigt, wie chaotisch es in ihrer Polizei-Abteilung zugeht“, sagte SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben. Was war passiert?