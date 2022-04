Polizei warnt Sachsen-Anhalter vor Flut falscher Inkasso-Forderungen

Vor falschen Inkasso-Briefen warnen Verbraucherzentrale und Polizei in Sachsen-Anhalt. Die Masche: Kriminelle täuschen eine Forderung von 270 Euro vor und lassen sich das Geld überweisen.

Tausende solcher Schreiben landeten in den Briefkästen.

Magdeburg - Als der ehemalige FCM-Fußballer Frank Siersleben einen Briefumschlag aus seinem Postkasten fischt, muss er zweimal hinsehen: Die Rigova Forderungs AG will von ihm 268,46 Euro für einen Dienstleistungsvertrag mit „Eurowin 24 – Euro Jackpot 6/49“ haben. So etwas hat der 60-Jährige aber nie abgeschlossen. Es sei „die letzte außergerichtliche Mahnung“. Siersleben bemerkt, dass es sich hier nur um einen Betrugsversuch handeln kann. Verärgert meint er: „Ich frage mich nur, wie die an meine Adresse gekommen sind?“