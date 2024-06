Polizisten am ersten Tatort vor dem Plattenba, an dem der Afghane seinen Landsmann erstochen haben soll.

Magdeburg. - Die beiden betroffenen Polizeibeamten, die am Freitagabend einen 27-jährigen Afghanen nach Messerangriffen in Wolmirstedt durch Schüsse aus ihrer Dienstwaffe tödlich verletzt haben, werden in dieser Woche weiter von Polizeiseelsorgern betreut. Ihre Kollegen zeigen sich angesichts des Vorfalls betroffen und auch schockiert. Situationen, bei denen Beamten die Waffe gegen Personen zum Einsatz bringen mussten, sind höchst selten und lagen in den letzten Jahren im unteren einstelligen Bereich. Meist handelte es sich um Warnschüsse oder das Ziehen der Dienstwaffe. Das letzte Todesopfer, ein Mann, der mit einem Gewehr auf Polizisten zulief, gab es 2019 in Weißenfels.