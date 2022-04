Umweltschutz Preis-Dumping oder soziale Teilhabe: Warum ist der Bewohnerparkausweis in Sachsen-Anhalt so billig?

Zu günstige Gebühren fürs Anwohnerparken und zu wenig Interesse am Umweltschutz: Die Deutsche Umwelthilfe wirft dem Land Sachsen-Anhalt Versäumnisse in der Bekämpfung von Blechlawinen in den Innenstädten vor - obwohl die großen Städte offen für Preissteigerungen sind. Das dafür zuständige Ministerium sieht das allerdings anders.