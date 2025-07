Magdeburg - Im Landtag von Sachsen-Anhalt läuft am Dienstagvormittag eine Razzia. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Magdeburg, Frank Baumgarten, bestätigte am Dienstag der Volksstimme, dass es aktuell im Landtagsgebäude am Domplatz in Magdeburg eine Durchsuchung von Geschäfts- und Verwaltungszimmern gibt.

