Regionales liegt bei den Bauernmärkten in Sachsen-Anhalt voll im Trend

Der Feierabendmarkt in Gröningen (Börde), der in diesem Jahr von April bis zum 20. Oktober jeden dritten Donnerstag im Monat stattfand, war ein großer Erfolg.

Magdeburg - Wolfgang Zahn, der seit 20 Jahren bei der Agrarmarketinggesellschaft (AMG) Sachsen-Anhalt in Sachen Bauernmärkte die Fäden in den Händen hält, schaut auf seine elektronische Fotosammlung: Gröninger Feierabendmarkt, Magdeburg-Sudenburger Bauernmarkt, Märkte in Halle und Stendal ... Die Liste ist zwar nicht überbordend, aber ansehnlich.