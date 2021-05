Corona Reiner Haseloff informiert live über die aktuellen Corona-Entwicklungen

Was ändert sich in den kommenden Tagen in Sachsen-Anhalt? Und warum ist gerade in der Pandemie die Förderung von digitalen Projekten notwendig? Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) informieren heute, dem 25. Mai (14 Uhr) live über die neusten Corona-Entwicklungen.