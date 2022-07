Rekord-Hitze setzt Felder in Brand und sorgt für hohe Ernteverluste

Magdeburg - Am Brocken fiel der erste Hitzerekord schon am Dienstag: Auf 26,9 Grad stieg das Thermometer in 1141 Metern Höhe – so warm war es auf Sachsen-Anhalts höchstem Berg an einem 19. Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1947 noch nie. Heute könnte es vor allem im Flachland noch deutlich heißer werden: „Es besteht die Gefahr, dass wir an die 40 Grad-Marke kommen“, sagte Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig.