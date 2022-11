Repair-Cafés in Sachsen-Anhalt: So könnte die Politik sie unterstützen

Magdeburg - Mit höchster Konzentration schraubt Peter Padur an einem alten Staubsauger. „Ich stehe im Ruf, am schnellsten Sachen aufzukriegen“, sagt der Magdeburger. Die meisten Elektrogeräte sind heutzutage nicht darauf ausgelegt, dass man schnell in ihr Innerstes vordringen und sie reparieren kann. Im Repair-Café in der Leipziger Straße sind Padurs Fähigkeiten deshalb unerlässlich.