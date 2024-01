Kammern warnen vor Versorgungsengpässen Sachsen-Anhalt gehen die Zahnärzte aus: „Die Praxen werden von Schmerzpatienten bombardiert“

Verbände in Sachsen-Anhalt warnen vor einem massiven Verschwinden von Zahnarzt-Praxen - vor allem in der Fläche. Menschen aus betroffenen Regionen könnten künftig an schlechten Zähnen erkennbar sein, so Mediziner.