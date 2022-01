Sachsen-Anhalt: Das sind die neuen Corona-Regeln

Magdeburg/DUR/dpa - Am Freitag (7. Januar) haben sich Bundesregierung und Länderchefs über neue Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beraten. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat in einer anschließenden Pressekonferenz die neuen Maßnahmen für Sachsen-Anhalt vorgestellt. Vor allem die Impfkampagne soll weitergeführt werden. Laut Haseloff sei dafür ausreichend Impfstoff vorhanden.

2G-Regelung in Sachsen-Anhalts Gastronomie

Sachsen-Anhalt bleibt zunächst bei seinen derzeit geltenden Corona-Maßnahmen und wird in der Gastronomie nicht zusätzlich auf Tests für Genesene und Geimpfte (2G plus) setzen. In Sachsen-Anhalt gebe es anders als in anderen Bundesländern fast nur die Delta-Variante des Coronavirus, deshalb seien neue Maßnahmen zunächst nicht nötig, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Freitag in Magdeburg nach der Bund-Länder-Konferenz. «Es ist unsere Aufgabe, differenzierte Lösungen zu finden.» Jeder finde seine eigene Taktung.

In Sachsen-Anhalt müssten Gäste in der Gastronomie geimpft oder genesen sein, es bleibe bei der 2G-Regelung, sagte Haseloff. Die derzeit geltende Landesverordnung solle wie geplant bis zum

18. Januar in Kraft bleiben. Der Regierungschef und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagten, Sachsen-Anhalt bleibe dabei, dass Geboosterte bei 2G plus einen negativen Test vorweisen müssen. In anderen Ländern sind Geimpfte und Genesene nach einer Auffrischungsimpfung von der Testpflicht befreit.

Quarantäne-Erleichterungen in Sachsen-Anhalt

Kontaktpersonen, die eine Boosterimpfung erhalten haben, sind von der Quarantäne-Regelung ausgenommen, sagte Grimm-Benne. Dies gelte auch für frisch Geimpfte und Genesene. Für alle weiteren Personen, die entweder selbst infiziert oder Kontaktpersonen sind, gelte eine Quarantäne von zehn Tagen. Jedoch könne man sich nach sieben Tagen durch einen PCR-Test oder zertifizierten Antigen-Schnelltest freitesten, sagte Grimm-Benne.

Die neue Verordnung soll bis zum 18. Januar gelten, sagte Haseloff. Die nächste Konferenz ist für den 24. Januar angesetzt.