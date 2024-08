Das neue Schuljahr steht in Sachsen-Anhalt vor der Tür und der Lehrermangel bleibt ein großes Problem. Trotz leicht sinkender Unterrichtsversorgung und steigender Schülerzahlen versucht das Bildungsministerium die Lage zu stabilisieren.

Lehrermangel bleibt in Sachsen-Anhalt ein großes Problem

Schuljahresstart in Sachsen-Anhalt

Eva Feußner am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Schuljahresstart im Magdeburger Oli-Kino.

Magdeburg. - Für mehr als 214.000 Schüler in Sachsen-Anhalt beginnt am Montag das neue Schuljahr. Der Lehrermangel werde dabei eine der größten Herausforderungen bleiben, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) gestern in Magdeburg.