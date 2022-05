Sachsen-Anhalt Spitzenreiter bei Stromsperren

Mehr als 10.000 Verbrauchern in Sachsen-Anhalt wurde im Jahr 2020 der Strom abgestellt. In keinem Bundesland sind damit anteilig mehr Haushalte betroffen. Die Linke im Landtag spricht von katastrophalen Zahlen. Angesichts steigender Energiepreise müsse die Landesregierung dringend handeln.

In keinem anderen Bundesland wurden pro Haushalt im Jahr 2020 so viele Stromsperren verhängt wie in Sachsen-Anhalt. Die Linke fordert ein Verbot der Sperren.

Magdeburg - Statistisch war im Jahr 2020 eine ganze Kleinstadt in Sachsen-Anhalt von Stromsperren betroffen. Das geht aus einer Anfrage der Linken im Bundestag bei der Bundesnetzagentur hervor: Insgesamt 10.688 Stromsperren wurden demnach verhängt. Das entspricht 0,7 Prozent aller Verbraucher im Land. Bundesweit wurden 2020 bei rückläufiger Tendenz 230.015 Sperrungen gemeldet (2019: 289.012). Vorausgegangen war mit 4,2 Millionen Fällen ein Vielfaches an Sperrandrohungen, vor allem wegen offener Stromrechnungen. Im Ländervergleich liegt Sachsen-Anhalt bei den Sperrungen pro Verbraucher an erster Stelle vor Nordrhein-Westfalen, Hamburg und den Ostländern. In Sachsen etwa waren „nur“ 0,51 Prozent der Verbrauchsstellen betroffen. Bei fast doppelt so vielen Einwohnern wurden 14.598 Sperren verhängt.

Eva von Angern Foto: Uli Lücke

„Sachsen-Anhalt ist deutscher Stromsperrenmeister und das ist katastrophal“, sagte Eva von Angern, Fraktionschefin der Linken im Landtag zu den Zahlen. Die Situation müsse die Landesregierung alarmieren, denn: Angesichts explodierender Energiepreise werde sich die Lage nicht verbessern. „Wir brauchen ein Verbot von Stromsperren und politischen Druck der Landes- auf die Bundesregierung, die Energiepreise zu senken“, ergänzte sie.

Tatsächlich planten einer Volksstimme-Umfrage vom Januar zufolge fast alle Stadtwerke im Land, ihre Preise 2022 zu erhöhen. Haushalte müssen so teils mit 450 Euro Zusatzkosten pro Jahr rechnen.

Stadtwerke Magdeburg: Aus für Stromsperren würde zu Ungerechtigkeiten führen

Die Stadtwerke Magdeburg (SWM) verwiesen auf Anfrage auf eine sinkende Zahl von Stromsperren in der Stadt: Von 1680 im Jahr 2019 sei die Zahl auf 1295 im Jahr 2021 gesunken. Von einem Aus für Stromsperren halten die SWM wenig: „Hierdurch würden die Grundversorger, bei denen sich die Schlechtzahler sammeln, dazu gezwungen, die steigenden Zahlungsausfälle auf ihre verbleibenden Kunden umzulegen“, sagte eine Sprecherin. Das würde zu erheblichen Marktverzerrungen und Ungerechtigkeiten führen.

CDU, SPD und Grüne: Ausbau von Beratung und Hilfsangebote nötig

Auch die Grünen im Landtag fordern indes das Aus für die Sperren: „Wir wollen ein Verbot von Stromsperren mindestens für Kälteperioden“, sagte Grünen-Sozialpolitikern Susan Sziborra-Seidlitz. Gleichzeitig gelte es die Beratung auszubauen. „Grundsätzlich bin ich für die Abschaffung von Stromsperren“, sagte auch Juliane Kleemann für die SPD. Solange es zu Sperrungen komme, müsse es vorher konkrete Hilfsangebote geben.

Aus Sicht der CDU müssen Stromsperren möglich bleiben: „Zuvor sind die Versorger aber aufgefordert, zu beraten“, sagte Sozialpolitiker Tobias Krull. In Härtefällen – etwa bei Familien mit Kleinkindern – sei von Sperren ganz abzusehen.

FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack sagte: Wegen des schwerwiegenden sozialpolitischen Aspekts steigender Energiepreise in der Energiewende sei es richtig, dass die Ampelkoalition die EEG-Umlage abschaffen wolle. AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner erklärte: „Die ausufernden Energiekosten sind das Resultat der kopflosen Energiewende.“ CO2-Steuer und EEG-Umlage müssten schnellstmöglich abgeschafft werden, um einen sozialverträglichen Strompreis zu gewährleisten.