Fast die Hälfte aller Landesstraßen sind einem schlechten Zustand, 22 besonders marode Brücken stehen unter verschärfter Kontrolle: Jetzt will die Verkehrsministerium mit einem Sofortprogramm das schlimmste verhindern. Wo wird 2026 gebaut?

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Verkehrsministerium will mit einem Sofortprogramm 2026 den Sanierungsstau bei Brücken und Straßen lindern. Die dafür geplanten 71 Millionen Euro stammen aus dem zwei Milliarden Euro schweren Sondervermögen für Sachsen-Anhalt - am Dienstag (16. Dezember) will der Landtag dafür grünes Licht geben.