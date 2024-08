Nach der Messer-Attacke von Solingen soll es beim Sachsen-Anhalt-Tag am Wochenende in Stendal ein „verschärftes Sicherheitskonzept geben“. Geplant sind auch Taschenkontrollen bei den rund 150.000 zu erwartenden Besuchern.

Wie sicher ist der Sachsen-Anhalt-Tag? Innenministerin kündigt auch Taschenkontrollen an

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in Stendal

Die Festbesucher beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal müssen mit verstärkten Kontrollen rechnen.

Stendal - Vor dem Hintergrund des Terroranschlags in Solingen werden für den Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal von Freitagabend bis Sonntagfrüh die Sicherungsvorkehrungen erhöht. Das kündigte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) gestern an.