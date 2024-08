Nach der Messer-Attacke von Solingen soll es beim Sachsen-Anhalt-Tag am Wochenende in Stendal ein „verschärftes Sicherheitskonzept geben“. Geplant sind auch Taschenkontrollen bei den rund 150.000 zu erwartenden Besuchern.

Stendal - Vor dem Hintergrund des Terroranschlags in Solingen werden für den Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal von Freitagabend bis Sonntagfrüh die Sicherungsvorkehrungen erhöht. Das kündigte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) gestern an. Zu dem größten Heimatfest des Landes erwartet die Gastgeberstadt in der Altmark an drei Tagen rund 150.000 Besucher. Schon lange im Vorfeld war ein Sicherheitskonzept vom Veranstalter „unter enger Begleitung durch die Polizei“ erstellt worden.