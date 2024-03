Vor Abstimmung im Bundesrat Sachsen-Anhalt will Agrardiesel-Kompromiss

In der verhärteten Debatte um den Agrardiesel rücken Teile der CDU von ihrer Forderung ab, beschlossene Kürzungen zurückzunehmen. Reiner Haseloff fordert aber „konkrete Entlastungen“ für die Bauern. Am Dienstag kommen die Verbände in die Staatskanzlei.