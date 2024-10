Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ärzte weisen Kritik von Arbeitgebern und Teilen der Politik an der telefonischen Krankschreibung sowie Forderungen nach deren Abschaffung zurück: „Die Kritik ist nicht haltbar“, sagte Thomas Dörrer, Hausarzt in Teutschenthal mit rund 1.400 Patienten bei Halle. „Fakt ist nun einmal, dass wir seit drei, vier Jahren immer wieder mit Infektwellen konfrontiert sind“. Das gehe seit Corona so. „Würden sich nicht wenigstens einige Patienten per Telefon krankschreiben lassen, wären die Praxen noch voller“, sagte Dörrer. Dass jemand vorsätzlich „blaumache“, möge vorkommen. „Aber das ist die Ausnahme“, betonte der Mediziner, der auch Vizepräsident der Landesärztekammer ist.

