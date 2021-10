Am Montag fand in Magdeburg die Unions-Fraktionsvorsitzendenkonferenz statt. Sachsen-Anhalt CDU hat während der Konferenz ihre "dicken Eier" präsentiert.

PRODUKTION - 10.10.2021, Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Ein Straußenei liegt bei der Konferenz der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden aus Bundestag und Landtagen sowie der CDU/CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion (FVK) im Konferenzsaal auf einem Tisch. (zu dpa Extra "Sachsen-Anhalts CDU zeigt auf Konferenz «dicke Eier»") Foto: Christoph Soeder/

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts CDU hat auf der Unions-Fraktionsvorsitzendenkonferenz in Magdeburg stolz «ihre Eier» präsentiert. Auf den Tagungstischen lagen zwei Straußeneier, die Fraktionschef Siegfried Borgwardt seinen Kollegen zeigte. Laut Teilnehmerangaben haben die Christdemokraten die Straußeneier von Handwerkern geschenkt bekommen - zum Dank dafür, dass die CDU im Streit um die Erhöhung der Rundfunkgebühren im vergangenen Jahr so strikt bei ihrer ablehnenden Haltung geblieben sei. Die Straußeneier seien ein symbolisches Dankeschön «für die dicken Eier», die die CDU bewiesen habe, hieß es.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Sommer die von Sachsen-Anhalt blockierte Erhöhung des Rundfunkbeitrags vorläufig in Kraft gesetzt. Im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt ist das Thema Beitragsentlastungen fest verankert. Dort heißt es: «Bei zukünftigen Medienänderungsstaatsverträgen werden wir uns auf Länderebene für die Entlastung kleiner und mittelständischer Unternehmen beim Rundfunkbeitrag einsetzen.» Auch die Fraktionsvorsitzendenkonferenz der Union hatte sich am Montag dafür ausgesprochen, kleine und mittelständische Unternehmen beim Rundfunkbeitrag zu entlasten.