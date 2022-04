Sachsen-Anhalts Corona-Zahlen des Tages: Inzidenz fällt unter Tausender-Marke, doch Datenübermittlung lückenhaft

Das Robert-Koch-Institut meldet für Sachsen-Anhalt am Montag, 11. April 2022, 5.756 neue Corona-Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI aktuell bei 979,4 .

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist weiter gesunken.

Magdeburg/DUR - Für Sachsen-Anhalt meldet das Das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag, den 11. April 2022, insgesamt 5.756 Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt. Die 7-Tage-Inzidenz wird mit 979,4 angegeben. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 642.117 (Stand: 11.04.2022, 00:00 Uhr).

Meldelandkreis Änderung zur Vormeldung 08.04.2022 00:00 Uhr Altmarkkreis Salzwedel 181 Anhalt-Bitterfeld 567 Börde 256 Burgenlandkreis 444 Landkreis Harz 909 Jerichower Land 103 Mansfeld-Südharz 347 Saalekreis 545 Salzlandkreis 436 Landkreis Stendal 186 Landkreis Wittenberg 287 Dessau-Roßlau 281 Halle (Saale) 1.014 Magdeburg 200

Da die Gesundheitsämter und Verwaltungen einiger Landkreise in Sachsen-Anhalt von personellen Ausfällen betroffen sind, können für manche Kreise keine aktuell verlässlichen Daten zur Corona-Lage veröffentlicht werden.

Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden vom RKI von Sonntag zu Montag für den Altmarkkreis Salzwedel, den Burgenlandkreis sowie die Landkreise Börde, Jerichower Land, Mansfeld-Südharz, Stendal, Wittenberg und dem Saalekreis keine Daten übermittelt. Auch für Dessau-Roßlau und Magdeburg blieb die Datenübermittlung seitens des RKI aus.

Entwicklung der Corona-Inzidenzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten:

Eine Übersicht der Inzidenzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen-Anhalt Foto: Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt

Corona-Situation in Sachsen-Anhalts Krankenhäusern und Impfquote

Derzeit sind 62 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 19 dieser Patienten werden beatmet (Quelle: DIVI, Stand 11.04.2022 um 10:05 Uhr).

Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen liegt für Sachsen-Anhalt bei 9,03 (Quelle: RKI, Stand 11.04.2022).

Es sind 25 Sterbefälle (LK Anhalt-Bitterfeld (5), LK Börde (2), LK Burgenlandkreis (1), LK Harz (3), LK Jerichower Land (3), LK Saalekreis (3), LK Wittenberg (1) und SK Halle (7)) dazugekommen.

Bis einschließlich 10.04.2022 haben 1.570.458 Personen (72,0%) die Erstimpfung erhalten. 1.598.245 Personen (73,3%) sind grundimmunisiert und 1.189.185 Personen (54,5%) haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.