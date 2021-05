Sachsen-Anhalts neuer Bußgeldkatalog: Illegal Müll entsorgen kann bis zu 15.000€ kosten

Seit dem 08. Mai gelten in Sachsen-Anhalt neue Bußgelder für das illegale Entsorgen von Müll. Mit dieser Maßnahme erhofft sich das Land mehr Umweltbewusstsein. Wie tief muss jetzt womöglich in die Tasche gegriffen werden?

Magdeburg (vs). In Sachsen-Anhalt gibt es einen neuen Bußgeldkatalog "zur Ahndung der illegalen Beseitigung von Abfällen". Mit hohen Geldstrafen sollen nun Abfälle am Straßenrand und Plastikmüll auf den Wegen eingedämmt werden. Das veröffentlichte das Ministerium am 08. Mai auf ihrer Homepage. Bereits eine weggeworfene Zigarette kann teuer werden.

Das Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie hat nun einen klaren Rahmen geschaffen, um Umwelt und Natur im Bundesland zu schützen. Die Höhe der Bußgelder wurde bisher in eigener Regie von Städten und Kommunen festgesetzt. Nun gelten einheitliche Strafen.

Prof. Dr. Claudia Dalbert, Umweltministerin, appellierte:: "Abfall gefährdet Mensch und Natur. Abfälle am Straßenrand und Plastikmüll auf den Wegen sind kein Kavaliersdelikt, sondern eine ernstzunehmende Umweltverschmutzung. Zum Schutz unserer Umwelt und zur Schonung endlicher Ressourcen müssen Abfälle ordnungsgemäß entsorgt werden. Nutzen Sie die dafür bestehenden Möglichkeiten! Wer seinen Abfall ordnungsgemäß entsorgt, schützt aktiv die Umwelt."

Illegale Müllentsorgung: Wie teuer ist was?

Im Vergleich zu anderen Bundesländern greift Sachsen-Anhalt mit den neuen Bußgeldern hart durch. Einige Beispiele aus dem Katalog:

Zigarettenstummel: 20 bis 40 Euro

Einwegbecher: 40 bis 80 Euro

Hausmüllsäcke: 80 bis 400 Euro

Fahrräder: 100 bis 300 Euro

Matratzen: 200 bis 500 Euro

Waschmaschinen: 250 bis 700 Euro

Autos: 800 bis 3.500 Euro

Asbesthaltige Bauabfälle: 1.500 bis 15.000 Euro

Der komplette Bußgeldkatalog ist hier nachzulesen.

Neben Umwelt- und Gesundheitsschäden werden auch zusätzliche Kosten verursacht. Rund eine Million Euro im Jahr müssten Sachsen-Anhalts Kommunen jährlich aufwenden, um den illegal entsorgten Müll zu beseitigen. Diese Kosten würden auf alle Bürger durch höhere Abfallgebühren umgeschlagen.