Sachsen-Anhalts oberster Straßenbauer geht in den Ruhestand

Der Diplomingenieur für Straßenbau und Straßenverkehr war 40 Jahre lang in verantwortungsvoller Position innerhalb der Straßenbauverwaltung tätig, seit Mai 2015 an der Spitze der Landesstraßenbaubehörde, teilte das Infrastrukturministerium am Montag in Magdeburg mit.

"Angefangen bei den Autobahnen A14, A6 und A143 bis hin zu etlichen Ortsumgehungen hat er viele Projekte direkt begleitet; Projekte, die für die Menschen hierzulande, aber vor allem auch für die wirtschaftliche Entwicklung in Sachsen-Anhalt von immenser Bedeutung sind", betonte Ministerin Lydia Hüskens (FDP) zu Langkammers Verabschiedung.