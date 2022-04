Sachsen-Anhalts stellvertretender Ministerpräsident Armin Willingmann ist an Corona erkrankt

Sachsen-Anhalts stellvertretender Ministerpräsident, Armin Willingmann (59, SPD), ist an Corona erkrankt.

Magdeburg - Willingmann bestätigte am Freitag der Volksstimme, dass am Dienstag einer seiner regelmäßigen Corona-Selbsttests positiv ausgefallen sei. Ein PCR-Test habe dies bestätigt. Er habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben.