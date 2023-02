Unterrichtsausfälle, Lehrermangel: Überall in Deutschland gibt es Probleme, aber in Sachsen-Anhalt ist die Lage besonders schlimm. Das Land schreibt zwar jährlich mehr als 1000 Stellen aus – trotzdem verschärft sich die Misere. Warum?

Warum ist der Lehrermangel bei uns in Sachsen-Anhalt so groß?

Magdeburg - Rund 483.000 Stunden Unterricht fielen zwischen Arendsee und Zeitz schon im Vor-Corona-Jahr 2018/19 ersatzlos aus. In Mecklenburg-Vorpommern war die Ausfallquote nur halb so hoch. Und die Tendenz kennt hierzulande seit Jahren nur eine Richtung – nach oben. Hinzu kommt: Sachsen-Anhalts Lehrer unterrichten effektiv weniger vor der Klasse als Kollegen in anderen Bundesländern. Das zeigt die aktuelle Statistik der Kultusministerkonferenz (KMK).