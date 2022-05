Schulen in Sachsen-Anhalt: Bei Lehrermangel Video-Schalte?

Lehrer und Politiker in Sachsen-Anhalt denken angesichts des Lehrermangels immer lauter über unkonventionelle Lösungen nach: Die FDP fordert Video-Schalten vom Ort des Mangels in Klassenräume mit Unterricht als Ausweg. Kehrt der Distanzunterricht unter neuen Vorzeichen zurück?

Notebook in einem Klassenraum: Kann „Tele-Unterricht“ eine Antwort auf den Lehrermangel sein?

Magdeburg - Angesichts des Lehrermangels an vielen Schulen in Sachsen-Anhalt hat sich die FDP-Fraktion auch für Tele-Unterricht ausgesprochen, wenn Ausfall nicht anders zu verhindern ist: „Lehrer aus anderen Schulen könnten durch digital übertragene Unterrichtsstunden per Video Ausfälle ausgleichen“, sagte FDP-Bildungspolitiker Jörg Bernstein der Volksstimme.