Sexuelle Belästigung auch in Sachsen-Anhalts Linksjugend?

Der Landesvorstand berät am Montag zu einem Vorwurf aus der Nachwuchsorganisation solid. Fraktionschefin Eva von Angern kündigt unterdessen die Einführung eines Beschwerde-Managements an.

Magdeburg - Nach Vorwürfen sexueller Übergriffe in der Linkspartei in Hessen befasst sich auch die Linke in Sachsen-Anhalt mit einem Vorwurf aus ihrer Nachwuchsorganisation: