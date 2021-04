Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt weiter auf hohem Niveau

Die Inzidenz in Sachsen-Anhalt liegt am Donnerstag weiter auf einem hohen Niveau bei 185,39. Das Land meldet 882 Corona-Neuinfektionen und 14 Todesfälle.

Magdeburg (vs). Das Sozialministerium meldet am 22. April 2021 882 Corona-Neuinfektionen für Sachsen-Anhalt. 14 weitere Todesfälle sind nach Landesangaben zu verzeichnen. Die 7-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Ministeriums auf dem Stand von 185,39. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 86.235 Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt. 75.699 Menschen gelten als genesen.

Die Neuinfektionen verteilen sich folgendermaßen:

Altmarkkreis Salzwedel 20



Anhalt-Bitterfeld 53

Börde 35

Burgenlandkreis 180

Landkreis Harz 57

Jerichower Land 16

Mansfeld-Südharz 72

Saalekreis 88

Salzlandkreis 78

Stendal 61

Wittenberg 56

Dessau-Rosslau 14

Halle 99

Magdeburg 53

Situation in den Krankenhäusern: Derzeit sind 147 Intensiv- und Beatmungsbetten mit Covid19-Patienten belegt. 89 dieser Patienten müssen beatmet werden.



Die aktuellen 14 Sterbefälle verteilen sich wie folgt: LK Burgenlandkreis (5), LK Harz (1), LK Mansfeld Südharz (4), LK Salzlandkreis (1), SK Halle (2), SK Magdeburg (1).

Impffortschritt in Sachsen-Anhalt

Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen liegt bei 417.739. Zusätzlich wurden 72.952 Menschen von niedergelassenen Ärzten geimpft. Die Impfquote liegt damit nach Angaben des Robert-Koch-Institutes bei 22,4 Prozent. Genau 130.063 Menschen bekamen in Sachsen-Anhalt bereits die zweite Impfung. Damit gelten etwa 5,9 Prozent der Einwohner von Sachsen-Anhalt als vollständig immunisiert. In Sachsen-Anhalt wurden nach Angaben des Sozialministeriums seit der letzten Meldung am Vortag 18.678 Erstimpfungen verabreicht.