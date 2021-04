Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich der 200 in Sachsen-Anhalt

Am Sonnabend wurde in vielen Landkreisen von Sachsen-Anhalt weiter geimpft. Die Zahl der Neuinfektionen stieg aber erneut stark an.

Magdeburg (vs). Das Sozialministerium meldet am 11. April 2021 526 Corona-Neuinfektionen für Sachsen-Anhalt. 3 weitere Todesfälle sind nach Landesangaben zu verzeichnen. Die 7-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Ministeriums auf dem Stand von 176,05. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 79.428 Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt. 69.866 Menschen gelten als genesen.

Die Neuinfektionen verteilen sich folgendermaßen:

Altmarkkreis Salzwedel 2



Anhalt-Bitterfeld 22

Börde 0

Burgenlandkreis 147

Landkreis Harz 59

Jerichower Land 2

Mansfeld-Südharz 26

Saalekreis 45

Salzlandkreis 63

Stendal 47

Wittenberg 28

Dessau-Rosslau 7

Halle 58

Magdeburg 20

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit sind 128 Intensiv- und Beatmungsbetten mit Covid19-Patienten belegt. 64 dieser Patienten müssen beatmet werden.

Die aktuellen 3 Sterbefälle verteilen sich wie folgt: LK Wittenberg (1), SK Halle (2)

Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen liegt bei 334.108. Die Impfquote liegt damit nach Angaben des Sozialministeriums bei 15,7 Prozent. Genau 114.508 Menschen bekamen in Sachsen-Anhalt bereits die zweite Impfung. Damit gelten etwas mehr als fünf Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt als vollständig immunisiert. Am Sonnabend wurden laut Landesangaben 6571 Menschen erstgemipft. In sechs Landkreisen hatten die Impfzentren geschlossen am Sonnabend geschlossen.