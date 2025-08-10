Landtagswahl 2026 und Social Media Wettlauf um Wähler im Netz
In den sozialen Medien erreicht die AfD in Sachsen-Anhalt im Vergleich zu den übrigen Parteien ein Vielfaches der Nutzer. Bis zur Landtagswahl wollen Union, SPD und Co. den Abstand zumindest verkleinern.
Aktualisiert: 11.08.2025, 12:58
Magdeburg - Im Rennen um die Landtagswahl 2026 rücken für Sachsen-Anhalts Parteien zunehmend die sozialen Medien in den Fokus. Gemessen an der erzielten Reichweite auf „Social Media“ hat die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD dabei aktuell mit deutlichem Abstand die Nase vorn.