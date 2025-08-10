In den sozialen Medien erreicht die AfD in Sachsen-Anhalt im Vergleich zu den übrigen Parteien ein Vielfaches der Nutzer. Bis zur Landtagswahl wollen Union, SPD und Co. den Abstand zumindest verkleinern.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (rechts) und sein möglicher Nachfolger CDU-Landeschef Sven Schulze: Gut ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt erzielt die AfD in den sozialen Medien ein Vielfaches der Reichweite der Union.

Magdeburg - Im Rennen um die Landtagswahl 2026 rücken für Sachsen-Anhalts Parteien zunehmend die sozialen Medien in den Fokus. Gemessen an der erzielten Reichweite auf „Social Media“ hat die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD dabei aktuell mit deutlichem Abstand die Nase vorn.