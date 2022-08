Solaranlagen in Sachsen-Anhalt werden zunehmend Ziel von Dieben 

Magdeburg - Als Landwirt Kai-Uwe Fricke aus Krüssau (Jerichower Land) am 13. Mai morgens gegen 7.30 Uhr zu seinen Kühen in der etwas außerhalb des Dorfes befindlichen Stallanlage geht, bemerkt er sofort: Unbekannte haben sich über Nacht an der großen Solaranlage zu schaffen gemacht. Fast alle Kästen an der Wand sind weg, die Sicherung ist zerstört. Da der Bauer seine Flächen nur vermietet, alarmiert er den Eigentümer. Die regionale Solar-Firma schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Die Diebe hatten es gezielt auf das Herz der Solaranlage abgesehen. Der Geschäftsführer der betroffenen Firma: „17 Wechselrichter wurden rabiat von der Wand abgetrennt.“ Dabei waren diese bereits mit Ketten gesichert. Grund der Vorsicht: Erst ein Jahr zuvor hatten Unbekannte an der gleichen Stelle alle 21 Wechselrichter gestohlen. Für ihn steht fest: Das waren Profis mit einem großen Transporter. Die Autobahnabfahrt Theeßen zur A2 ist nur einen Katzensprung entfernt. Die Polizei ermittelt noch in dem Fall.