Rekord-Finanzspritze vom Bund Sachsen-Anhalt plant bis zu 2,7-Milliarden-Sondervermögen für Infrastruktur

Finanzminister Michael Richter will Bundesgelder für Brücken, Straßen und Kliniken in Sachsen-Anhalt einsetzen. Wie viel Geld das Land am Ende tatsächlich bekommt, ist aber längst nicht entschieden.