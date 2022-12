DDR-Rente: Wie ein Mann aus Sachsen-Anhalt für Ost-Rentner kämpft

Seit 1991 wurden Ostrentnern circa 40 Milliarden Euro an nicht gewährten Rentenansprüchen vorenthalten. Nun soll es einen Härtefallfonds geben. Klaus-Dieter Weißenborn aus Halle reicht das aber nicht.

Halle (Saale) - Sein Rentenbescheid? „Moment, den hab’ ich griffbereit“, sagt Klaus-Dieter Weißenborn am Telefon. Er kramt ein wenig, es raschelt. „Hier ist er.“ Vorher hat Weißenborn (80) schon reichlich Unterlagen per Mail geschickt: einen Appell an die Bundesregierung. Eine Erklärung seines „Runden Tisches Rentengerechtigkeit“. Einen chronologischen Abriss. Und und und.