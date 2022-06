SPD-Mitglieder stimmen in Sachsen-Anhalt für Dreierbündnis mit CDU und FDP

Magdeburg (vs) - Der Mitgliederentscheid der Sozialdemokraten war mit Spannung erwartet worden. Nach der Auszählung am Samstag in Magdeburg stand fest: Die SPD will in eine Koalition mit CDU und FDP gehen. 63,4 Prozent der Delegierten stimmten nach Parteiangaben für den von den Parteispitzen ausgehandelten Koalitionsvertrag. Mehr als jeder Dritte (36,6 Prozent) votierte dagegen. Die Wahlbeteilung lag den Angaben zufolge bei 60,4 Prozent.