Magdeburg - Noch am Donnerstag hatte die SPD auf eine Erklärung zur Balkon-Affäre verzichtet. Das holte sie gestern in aller Deutlichkeit nach. Am Vormittag verbreitete der Fraktionsvorstand eine Mitteilung, die es in sich hatte: Schellenberger habe auch in seiner Erklärung vor dem Ältestenrat den behaupteten dienstlichen Grund für das Zusammentreffen im Präsidentenbüro und auf dem Balkon am Abend des Roland-Kaiser-Konzerts nicht untersetzen können – „weder, was den Anlass, noch was die personelle Zusammensetzung der Runde angeht“.

Wir raten ihm, im Interesse des Parlaments persönlich die Konsequenz zu ziehen und sein Amt zur Verfügung zu stellen. Aus der Mitteilung des SPD-Fraktionsvorstandes vom Freitagvormittag

Die Einlassungen seien nicht geeignet gewesen, „das Vertrauen der Abgeordneten und der Öffentlichkeit in die Integrität und Glaubwürdigkeit des Landtagspräsidenten wiederherzustellen“. Und: „Angesichts der großen Herausforderung der parlamentarischen Demokratie durch ihre Gegner braucht der Landtag eine Sitzungsleitung mit großer moralischer Autorität und eine Vertretung nach außen, die sein Ansehen stärkt.“ In beiden Aufgaben sei Schellenberger durch seinen Umgang mit der von ihm ausgelösten Krise stark beeinträchtigt. „Wir raten ihm, im Interesse des Parlaments persönlich die Konsequenz zu ziehen und sein Amt zur Verfügung zu stellen.“

Schellenberger wird vorgeworfen, ein Roland-Kaiser-Konzert mit Gästen von seinem Amtszimmer im Landtagsgebäude und dessen Balkon aus für lau verfolgt zu haben. Er hatte die kurzfristig angesetzte Zusammenkunft, an der unter anderem er, seine Frau und ein anderes Pärchen teilnahmen, zunächst als dienstlichen Termin bezeichnet. Später räumte er die Verbindung von Dienstlichem und Nicht-Dienstlichem ein. Und bezeichnete es als Fehler, dass die sechsköpfige Gruppe während des Konzerts im Amtszimmer geblieben sei, obwohl die Besprechung zu Beginn der Show abgebrochen worden war.

Nach der Erklärung im Ältestenrat schwieg nur eine Fraktion: Die SPD

Die Erklärung der Sozialdemokraten erwischte die Koalitionspartner CDU und FDP gestern kalt. „Die Forderung aus den Reihen der SPD-Fraktionsspitze verwundert uns sehr“, sagte CDU-Fraktionschef Guido Heuer. „Die SPD-Fraktionsspitze hätte im Ältestenrat die Möglichkeit gehabt, sich in dieser Sache zu äußern. Wir sind der Auffassung, dass Partner zuerst direkt miteinander reden und nicht über die Presse. Die Regierungskoalition wird diese Angelegenheit intern klären.“

CDU-Landeschef kritisiert fehlende Kommunikation der Sozialdemokraten

Auch CDU-Landeschef Sven Schulze kritisierte, er habe erst aus den Medien von der Rücktrittsforderung erfahren. Mit der Entschuldigung Schellenbergers sei die Personaldiskussion erledigt, sagte er. „Wir sollten wieder zu Inhalten kommen.“

Auch FDP zeigt sich überrascht

„Die öffentlichen Äußerungen aus der SPD-Landtagsfraktion am heutigen Tag haben uns überrascht“, sagte auch FDP-Landeschefin Lydia Hüskens. Innerhalb der Union stößt das Vorpreschen der SPD auf Kritik. „Das ist kein feiner Zug“, sagte einer. „So geht man nicht miteinander um“, betonte ein anderer. Am Montag trifft sich der Koalitionsausschuss, an dem die Spitzen der Koalitionäre teilnehmen.

SPD-Landeschefin Juliane Kleemann sagte zum Thema: „Ich hätte erwartet, dass Herr Schellenberger bei der Pressekonferenz nicht so rumeiert, das hat viele enttäuscht.“ Man werde mit den Koalitionspartnern darüber diskutieren müssen. „Von einer Krise würde ich aber nicht sprechen“, ergänzte sie.

CDU bekräftigt am Freitag Rückendeckung für Schellenberger

Heuer bekräftigte auch gestern: „Als CDU-Fraktion stehen wir voll und ganz hinter unserem Landtagspräsidenten. Er konnte die Geschehnisse rund um den Abend des 12. August aufklären und hat im Zuge dessen um Entschuldigung gebeten.“ Das sehen nicht alle in der CDU so. Aus Kreisverbänden ist viel Unverständnis über Schellenbergers Agieren zu vernehmen. Manch einem gilt der Präsident jetzt als „lame duck“.

Spende? Nein, danke!

Landtagspräsident Schellenberger hat nach der Balkon-Affäre dem Kinderschutzbund Sachsen-Anhalt eine Spende von 600 Euro überwiesen. Dessen Landeschef Wolfgang Berzau erklärt, der Kinderschutzbund werde die Spende nicht annehmen. Kindern, Jugendlichen und ihren Familien würden Grundwerte wie Achtung vor Jedermann, Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft und Solidarität vermittelt und „das Verständnis für unsere demokratische Grundordnung“ trainiert. „So, wie diese Spendenabsicht kommuniziert wurde, können wir uns mit unserer Haltung damit nicht einverstanden erklären.“