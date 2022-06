SPD will mehr Geld für Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt

Die SPD-Fraktion im Magdeburger Landtag will Landkreisen und Städten bei der bevorstehenden Finanzierungsänderung für die Schulsozialarbeit entgegenkommen. Am Montag kommt der Landtag zu einer Sondersitzung zum Haushalt zusammen. - Auch CDU-Politiker signalisieren inzwischen Beratungsbedarf.

Vom noch 2020 geplanten Ausbau der Schulsozialarbeit ist Sachsen-Anhalt heute weit entfernt. Die SPD will nun zumindest den Status quo sichern.

Magdeburg - Die SPD im Landtag will über die Bedingungen für die Neufinanzierung der Schulsozialarbeit innerhalb der schwarz-rot-gelben Koalition nachverhandeln. Sie werde sich für eine Korrektur einsetzen, kündigte Fraktionschefin Katja Pähle vor einer Sondersitzung des Landtags am Montag zum Haushalt an: „Wir müssen einen Weg finden, das Niveau der Schulsozialarbeit effektiv zu sichern, ohne die Kommunen zu überfordern und den ländlichen Raum abzuhängen“, sagte sie.