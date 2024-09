Der Vizepräsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, hat nach einer Konferenz der ostdeutschen Oberbürgermeister in Magdeburg verärgert auf das Platzen des Migrationsgipfels in Berlin reagiert. Man habe jetzt eine „ganz klare Erwartung“, sagte er.

Städtetags-Vize rechnet in Magdeburg mit Agieren von Ampel und Union ab

Städtetags-Vizepräsident und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) kritisiert die Berliner Politik für ihr Agieren in der Migrationsfrage.

Magdeburg - Eigentlich wollte der Deutsche Städtetag bei der Konferenz der ostdeutschen Oberbürgermeister am Mittwochvormittag in Magdeburg den Ausbau der Erneuerbaren und die Kita-Betreuung in den Mittelpunkt rücken. Burkhard Jung (SPD), Vizepräsident des Städtetags und Leipziger Oberbürgermeister, gab sich danach aber erst gar keine Mühe zu verhehlen, dass das geplatzte Spitzengespräch zwischen den Ampel-Parteien und der Union die Städte umtreibt:

Wir sind nicht nur wütend, wir erwarten als Oberbürgermeister dieses Landes - insbesondere in Ostdeutschland -, dass man miteinander kompromissfähig ist und Lösungen findet. Burkhard Jung (SPD), Oberbürgermeister von Leipzig

„Wir sind nicht nur wütend, wir erwarten als Oberbürgermeister dieses Landes - insbesondere in Ostdeutschland - bei einem der drängendsten Themen, die auf dem Tisch liegen, dass man miteinander kompromissfähig ist und Lösungen findet“, sagte Jung. Das Wesen der Demokratie sei der Kompromiss. „Wenn beide Seiten aber Maximalforderungen aufmachen, dann kann das nur schiefgehen“, kritisierte Jung.

Ampel und Union müssen sich wieder an einen Tisch setzen und zu Lösungen kommen

Und: „Ich glaube, dass die Menschen nicht mehr verstehen - bei einem Thema, das sie drängt - dass man sich nicht zusammenrauft und miteinander versucht aus nationaler Verantwortung heraus, eine Lösung zu finden, die von möglichst vielen getragen wird.“ In den Städten stehe jetzt die ganz klare Erwartung im Raum: „Setzt euch wieder an einen Tisch, vereinbart Kompromisse“, forderte Jung.

Ampel und Union schieben sich gegenseitig die Schuld zu

Mit seinen Äußerungen reagierte der Städtetags-Vize auf das Scheitern der Gespräche zwischen den Ampel-Parteien SPD, Grünen und FDP sowie der Union über eine Kehrtwende in der Migrationspolitik.

Die Union hatte das Spitzengespräch am Dienstag mit der Begründung abgebrochen, dass die Ampel keinen Vorschlag unterbreitet habe, der zu Zurückweisungen an der Grenze über das bisher übliche Maß hinaus führe. „Die Ampel kapituliert vor der Herausforderung der irregulären Migration“, sagte CDU-Chef Friedrich Merz danach.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wiederum wies die Kritik zurück und nannte den Abbruch der Gespräche „blamabel für diejenigen, die das zu verantworten haben“. Für dieses Land seien „Charakter, Ehrlichkeit und Festigkeit“ gefragt und nicht „solche kleinen Taschenspielertricks und Provinz-Schauspielereien“.

Städte fordern Mittel, um Integration umsetzen zu können: In Kita, Schule, Jobs

„Die Bürger verstehen diese Inszenierungen nicht mehr“, sagte Burkhard Jung dazu. Da würden Ultimaten gestellt und da werde als Reaktion beleidigend zurückgeschlagen.

Das Wichtigste für die Städte wäre zunächst, dass sie Integrationsleistungen vor Ort organisieren - und Menschen sehr schnell in Arbeit bringen können, betonte Jung: Ihm leuchte beispielsweise nicht, warum jemand mit einem Führerschein nicht sehr schnell Taxi fahren kann und stattdessen erst das Sprachniveau B in Deutsch nachweisen müsse. Ebenso wenig sei einsichtig, warum Erstaufnahmeeinrichtungen immer noch Monate brauchen, bis sie über einen Asylantrag entscheiden.

Auch Magdeburgs Oberbürgermeisterin kritisiert Vorgehen von Ampel und Union

Daneben gehe es auch um klare Regeln für Asylverfahren und natürlich solle es auch Regelungen zu Abschiebungen und Grenzsicherung geben, sagte Jung. „Aber wir reden viel zu wenig über die, die da sind und fast nur noch über die, die nicht kommen sollen.“

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) schloss sich der Kritik an: Auch sie sei enttäuscht und ein Stück weit auch wütend, erklärte Borris. Zu viel Bürokratie und ständiger Gesetzänderungen hemmten und erschwerten das Arbeiten auch neun Jahre nach der großen Fluchtbewegung 2015/16. Die Erwartungshaltung an die Bundespolitik sei eine andere.