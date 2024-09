Mitarbeiter berichten von Entlassungen - auch in der Redaktion. Das Medienhaus selbst nennt keine Zahlen, räumt aber ein, Aufgaben an externe Partner abgeben zu wollen.

Stellenabbau bei Radio SAW

Bilder aus leichteren Tagen: Studio-Konzert von Tokio-Hotel im Funkhaus von Radio SAW in Magdeburg.

Magdeburg - Fast jeder in Sachsen-Anhalt kennt den Sender Radio SAW. 1992 gegründet, erreicht er bis heute rund eine halbe Million Menschen am Tag – laut Sender zuletzt sogar mit steigendem Marktanteil. Im 33. Jahr seines Bestehens steht das zur VMG-Mediengruppe gehörende Haus nach Mitarbeiterangaben jetzt allerdings trotzdem vor empfindlichen Einschnitten.