Die Union will mit neuen Gesetzen einen Bau-Turbo zünden und Umweltvorgaben deutlich reduzieren. Das regt die Grünen massiv auf.

Eine der umstrittenen Vorgaben: Für den Bau der B 6 müssen 229 Krötentunnel eingezogen werden. Hier sieht man einen der Tunnel. Die dreispurige Schnellstraße soll ab 2027 die A 14 und die A 9 verbinden. So verkürzt sich die Fahrtzeit zwischen Magdeburg und Dessau deutlich.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Grüne haben dem Vizechef der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag Sepp Müller „ökologische Sabotage“ vorgeworfen. Die Grünen reagieren damit auf ein Interview Müllers in der Volksstimme, in dem er eine deutliche Beschleunigung des Infrastrukturbaus in Aussicht gestellt hat. Dazu wolle die Koalition Umweltvorgaben deutlich reduzieren oder ganz streichen.